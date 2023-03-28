Как на Южном берегу Крыма выглядит главная клумба Парада тюльпанов 2023

Тюльпаны Никитского сада. Фото: Вера Зыкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма уже встречает участников Парада тюльпанов 2023. В паблике Никитского сада появилось видео главной клумбы выставки.

- Вот такие они сегодня! – так коротко называется короткое видео, запечатлевшее буйство красок и многообразие царства тюльпанов.

Веселый жизнерадостный калейдоскоп из живых цветов. Тюльпаны - это настоящий символ весны!

Жаль, что видео не дает возможность увидеть и оценить выставочную клумбы в полном объеме. Полюбоваться есть чем, ведь цветы высадили в виде двух огромных сказочных птиц Феникс. Живую картину образуют 160 тысяч растений. Здесь представлено свыше 200 сортов тюльпана!

Остается только напомнить, что официальное открытие Парада тюльпанов 2023 намечено на 4 апреля.

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