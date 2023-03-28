Евпатория и Саки вошли в топ-10 популярных направлений для оздоровительного туризма весной 2023

Евпатория. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские курорты Евпатория и Саки востребованы у тех, кто хочет подлечиться весной 2023. В рейтинге курортов для оздоровления, который обнародовали эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Евпатория заняли второе место.

- Это город с самым чистым побережьем в Крыму, а еще - уникальный бальнеологический и климатический курорт, где лечит не только солнце, воздух и вода, но также целебные грязи и рапа, - отметили аналитики Tvil.ru, подводя итоги опроса в соцсети, где был задан один вопрос: какой оздоровительный курорт лучше выбрать, чтобы восстановиться этой весной.

Саки заняли почетное четвертое место:

- Слава целебных грязей со дна Сакского озера привлекала сюда людей еще в 19 веке - и сегодня эффективность грязей остается прежней.

Первое же место у Кисловодска, третье у Светлогорска. Горячий Ключ занял пятое место, а курорт Карелии «Марциальные воды» занял шестое.

Напоминаем, что уже появился прогноз на курортный сезон 2023 в Крыму.

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