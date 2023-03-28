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НовостиОбщество28 марта 2023 5:59

В Симферопольском роддоме №2 открыли обновленную выписную комнату

Дизайн комнаты выбирали путем голосования среди будущих родителей
Дмитрий Коренев
Фото: Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

В Симферопольском клиническом родильном доме №2 открыли обновленную выписную комнату. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на Минздрав Крыма.

– За счет средств спонсоров в помещении сделали современный ремонт и обустроили максимально уютные условия для семейных фотографий с новорожденным, – пишет агентство.

Дизайн комнаты выбрали путем голосования среди будущих родителей.

Напомним, за 2022 год в Симферопольском роддоме №2 появились на свет 2317 малышей, из которых 27 были двойни. Среди новорожденных - 1193 мальчика и 1124 девочки.

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