На крепости Ени-Кале в Керчи стартовали противоаварийные работы

Керчь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Противоаварийные работы стартовали на крепости Ени-Кале в Керчи.

– Бригада инженеров снимает замеры с архитектурных элементов, составляет чертеж объекта. Подготовка проектно-сметной документации займет примерно три месяца, – пишет «Крым 24».

Памятник османского зодчества закрыт для посещения с лета 2021 года. Тогда из-за обильных дождей на объекте стала разрушаться каменная кладка.

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