В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра

С момента возобновления работы переправы через пролив перевезли более 90 тыс. автомобилей Фото: Дмитрий СТЕШИН

28 марта по Керченскому проливу действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/сек, – говорится в сообщении.

По данным Минтранса, с ночи на 9 октября по 24 марта через пролив в обе стороны перевезли 113 791 пассажира, 90 720 единиц автотранспорта и 11 425 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 878 рейсов.

Напомним, ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 28, 29 и 30 марта из-за сильного ветра и дождя со снегом.

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