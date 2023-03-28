В Крыму за сутки выявили 78 новых случаев заболевания COVID-19

В ковид-стационары РК за сутки госпитализировали 11 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 78 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 11 человек. Об этом утром 28 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровел 91 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрирован 214 248 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 206 532 человека выздоровели, 5 426 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 12 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы шесть человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находится 61 пациент, из них 53 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны десять человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 584 севастопольца, выздоровели 97 752.

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