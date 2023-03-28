В Симферополе больше тысячи абонентов на час остались без света из-за аварии

«Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более тысячи абонентов в Симферополе остались без света утром 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Напомним, в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 28, 29 и 30 марта из-за сильного ветра и дождя со снегом. В ночь на 28 марта из-за непогоды на электросетях фиксировались аварийные отключения, наибольшее количество которых пришлось на столицу Крыма, а также Симферопольский, Кировский и Бахчисарайский районы.

– В Симферополе в 07:25 в результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены 1190 абонентов. Отключенная нагрузка составила 700 кВт, – говорится в сообщении.

Энергетики немедленно приступили к устранению аварии. К 08:21 свет вернулся в дома большей части потребителей.

«Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности. Сформировано 206 аварийных и оперативно-восстановительных бригад (785 работников), задействовано 289 единиц техники; при необходимости используются резервные источники электроэнергии. Полностью устранить последствия непогоды на территории полуострова планируется к 15:00 28 марта.

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