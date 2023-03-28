Два крымских заповедника откроются для посетителей 1 апреля

Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Крымские заповедники Опукский и Казантипский откроются для посетителей в субботу, 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Новых маршрутов в заповедниках не будет, продолжат работать все утвержденные ранее. Посещение этих объектов становится востребованным с середины апреля. Дело в том, что в это время начинается цветение тюльпанов.

– В этом году оно прогнозируется примерно к концу месяца, где-то в двадцатых числах, – цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости Крым.

Стоимость посещения заповедников снизится. Вход будет стоить 200 рублей вместо 250. Для жителей Крыма и льготников стоимость составляла 100 рублей. Посещать заповедники можно только по утвержденным маршрутам, и отклонение от них строго запрещается.