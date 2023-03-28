В Крыму с горы Аю-Даг эвакуировали двух туристов

Фото: МЧС РК

Накануне вечером спасатели эвакуировали двух туристов с горы Аю-Даг. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– В 20:30 поступила информация о том, что двое мужчин ушли на прогулку в район горы Аю-Даг (ГО Алушта) и не могут самостоятельно выйти из горно-лесной местности в связи с наступлением темного времени суток и отсутствием фонарей. Необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации, – говорится в сообщении.

Мужчин нашли в районе мыса Монастырский, в медпомощи они не нуждались. Спасатели эвакуировали их к служебному автомобилю и доставили на трассу Алушта – Ялта.

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