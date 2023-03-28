Наркоторговцу из Симферополя грозит до 20 лет колонии

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - части 4 статьи 228.1 УК РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе наркополицейские задержали 49-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

В ходе личного досмотра мужчины и обыска в его жилище правоохранители нашли 52 свертка с запрещенным веществом, зип-пакеты, электронные весы и упаковочные материалы.

– Согласно результатам исследования, изъятое вещество является наркотическим средством - каннабис (марихуана) общей массой более 80 граммов и синтетическим наркотиком - N-метилэфедрон массой более 70 грамм, что является крупным размером, – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря действиям правоохранителей в оборот не попало более 750 доз наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - части 4 статьи 228.1 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Крыму осудили мужчину, который собирался продать шесть килограммов конопли. Кроме того, он хранил амфетамин для личного употребления. Ближайшие десять лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

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