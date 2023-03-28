Громкие звуки в центре Севастополя - это тренировка ПВО Фото: Иван МАКЕЕВ

Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя тренировкой ПВО

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 марта сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– Громкие звуки сегодня в центре - это тренировка ПВО, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.

Напомним, в Крыму и Севастополе продолжает действовать средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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