Громкие звуки в центре Севастополя - это тренировка ПВО
Фото: Иван МАКЕЕВ
Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя тренировкой ПВО
Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 марта сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
– Громкие звуки сегодня в центре - это тренировка ПВО, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
Напомним, в Крыму и Севастополе продолжает действовать средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.
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