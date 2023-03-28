Крымчанин украл из квартиры 3,5 миллиона рублей и уехал с женой в Волгоград

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Алуште 42-летнего мужчину подозревают в краже ювелирных изделий и сейфа с деньгами, сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратился 32-летний мужчина. Алуштинец рассказал, что кто-то пробрался в его квартиру и украл золотые украшения, а также настенный сейф с деньгами. Сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей. Подозреваемого нашли в Волгограде.

– Задержанный дал признательные показания и пояснил, что о наличии сейфа с крупной суммой денег он узнал, подслушав в магазине разговор супруги потерпевшего, – отметили в МВД.

После этого подозреваемый начал следить за женщиной и ее супругом. Настал момент, когда никого не было дома. Мужчина взломал замок, проник в квартиру, украл украшения и вырвал сейф, находившийся на стене. Далее фигурант отправился в лесополосу. Он взломал сейф и забрал деньги.

– От ювелирных изделий мужчина принял решение избавиться, поскольку боялся, сдавать в ломбард, дабы не быть изобличенным полицией, – рассказали в полиции.

На следующий день крымчанин с супругой покинул полуостров. В Волгограде мужчина купил машину и телефон. Все это, а также оставшиеся деньги, изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.