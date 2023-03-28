В Феодосии парень хранил почти килограмм конопли

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Феодосии 23-летнего местного жителя подозревают в хранении 861,1 грамма каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Полицейские и хозяин домовладения, где временно жил молодой человек, осматривали участок и нежилые помещения. Они обнаружили три высушенных куста. Экспертиза показала, что это 861,1 грамма каннабиса.

– Молодой человек пояснил, что на участке по месту проживания он увидел дикорастущие кусты конопли, которые сорвал и оставил себе для личного употребления, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время парень находится под подпиской о невыезде.