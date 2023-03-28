В Симферополе в следственном изоляторе №2 открыли молельные комнаты

Фото: пресс-служба УФСИН по Крыму и Севастополю

В Симферополе в СИЗО №2 открыли молельные комнаты для православных христиан и мусульман. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю.

– Помощник начальника регионального управления ФСИН по организации работы с верующими протоиерей Роман Цуркан и заместитель Муфтия Крыма Мухаммед Исламов осуществили официальное открытие комнаты для проведения религиозных обрядов мусульманами. <…> В этот же день протоиерей Роман Цуркан осуществил обряд освящения молельной комнаты для христиан, – говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления ФСИН отметили, что в дни месяца Рамазан и Великого поста содержащиеся в СИЗО лица смогут не только совершать религиозные обряды, но и делать это в специально отведенных местах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50