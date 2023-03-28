В Бахчисарае в 2023 году откроют новое здание отделения Социального фонда России

Новое четырехэтажное здание строится на улице Советской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бахчисарае в третьем квартале текущего года откроется новое здание отделения Социального фонда России. Об этом в ходе прямого эфира, организованного ЦУР Республики Крым, рассказала глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

– Сейчас Социальный фонд работает в приспособленном здании, неудобном как для посетителей, так и для сотрудников. Оно не оборудовано современными технологиями, – отметила Пучкова.

Новое четырехэтажное здание строится на улице Советской. В числе его преимуществ – удобное расположение и хорошая транспортная развязка. Там планируется запустить электронную очередь, кабинет для самостоятельного обслуживания. Здание оборудовано с учетом потребностей маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Крыму планируют завершить ремонт двенадцати домов культуры. Также планируется построить новое здание в Первомайском районе.

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