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НовостиПроисшествия28 марта 2023 12:30

В Севастополе гладильщик украл 385 тысяч рублей и потратил их на развлечения

Его могут посадить на шесть лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 32-летнего мужчину подозревают в краже 385 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

В полицию обратилась бухгалтер прачечной. Она рассказала, что из офисного сейфа пропали деньги. Оказалось, что к краже причастен работавший там гладильщик. Ранее мужчину судили за кражи и преступления, связанные с наркотиками. Злоумышленник воспользовался тем, что бухгалтера нет на месте, и сломал дверь. Подозреваемый зашел туда, увидел открытый сейф, взял оттуда 385 тысяч рублей и скрылся.

– Почти все украденные деньги злоумышленник успел потратить на развлечения, – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже. Согласно законодательству, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.