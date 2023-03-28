В Севастополе гладильщик украл 385 тысяч рублей и потратил их на развлечения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 32-летнего мужчину подозревают в краже 385 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

В полицию обратилась бухгалтер прачечной. Она рассказала, что из офисного сейфа пропали деньги. Оказалось, что к краже причастен работавший там гладильщик. Ранее мужчину судили за кражи и преступления, связанные с наркотиками. Злоумышленник воспользовался тем, что бухгалтера нет на месте, и сломал дверь. Подозреваемый зашел туда, увидел открытый сейф, взял оттуда 385 тысяч рублей и скрылся.

– Почти все украденные деньги злоумышленник успел потратить на развлечения, – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже. Согласно законодательству, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.