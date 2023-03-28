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НовостиОбщество28 марта 2023 12:48

В Симферополе готовят к запуску фонтаны у памятника Екатерине II

Коммунальщики очищают чаши фонтанов от известкового налета с помощью специализированных средств
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе готовят к запуску фонтаны возле памятника Екатерине II. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– Сотрудники МУП «Город» очищают чаши фонтанов от известкового налета с помощью специализированных средств, – цитирует сообщение пресс-службы Крымская газета.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Поверхность фонтанов покрывают химсоставом, разъедающим коррозию и налет кальция на мраморе, и оставляют минимум на час. После этого коммунальщики удаляют остатки налета с помощью штапеля.

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