В Симферополе готовят к запуску фонтаны у памятника Екатерине II

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе готовят к запуску фонтаны возле памятника Екатерине II. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– Сотрудники МУП «Город» очищают чаши фонтанов от известкового налета с помощью специализированных средств, – цитирует сообщение пресс-службы Крымская газета.

Фото: администрация Симферополя

Поверхность фонтанов покрывают химсоставом, разъедающим коррозию и налет кальция на мраморе, и оставляют минимум на час. После этого коммунальщики удаляют остатки налета с помощью штапеля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50