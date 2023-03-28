В Симферополе 29 марта отключат электричество на 17 улицах и 2 переулках

В столице республики ремонтируют электросети. Фото: архив КП Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 марта в Симферополе частично отключат свет. В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 17 улиц, 2 переулка, бульвар и площадь.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Где не будет света в Симферополе 29 марта 2023:

бульвар Ленина, 6-22 (чет), 7-15/1;

улица Проездная, 2-10, 3-11;

улица Гагарина, 4;

площадь Привокзальная, 1, 3;

улица Проездная/бульвар Ленина, 1/20;

переулок Большевика Шаталова, 2-20;

переулок Багажный, 2-10, 1-7;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12, 1-11;

улица Пасечная, 2-12, 1-11;

улица Северная, 4-12, 1-11;

улица Сотовая, 2-12, 1-11;

улица Счастливая, 2-10, 1-17;

улица Николаевская, 4, 1А-13;

улица Трудовая, 4-12, 1/3-13;

улица Межевая, 4-32, 3-39;

улица Огородная, 1-17;

улица Запрудная, 1-7;

улица Приусадебная, 1-19;

улица Б. Куна, 43;

улица Ясная, 37.

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