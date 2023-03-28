В Симферополе 29 марта отключат электричество на 17 улицах и 2 переулках

В столице республики ремонтируют электросети. Фото: архив КП
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 марта в Симферополе частично отключат свет. В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 17 улиц, 2 переулка, бульвар и площадь.
- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - отметили в ресурсоснабжающей компании.
Где не будет света в Симферополе 29 марта 2023:
бульвар Ленина, 6-22 (чет), 7-15/1;
улица Проездная, 2-10, 3-11;
улица Гагарина, 4;
площадь Привокзальная, 1, 3;
улица Проездная/бульвар Ленина, 1/20;
переулок Большевика Шаталова, 2-20;
переулок Багажный, 2-10, 1-7;
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12, 1-11;
улица Пасечная, 2-12, 1-11;
улица Северная, 4-12, 1-11;
улица Сотовая, 2-12, 1-11;
улица Счастливая, 2-10, 1-17;
улица Николаевская, 4, 1А-13;
улица Трудовая, 4-12, 1/3-13;
улица Межевая, 4-32, 3-39;
улица Огородная, 1-17;
улица Запрудная, 1-7;
улица Приусадебная, 1-19;
улица Б. Куна, 43;
улица Ясная, 37.
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