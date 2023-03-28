Школу на Тимирязева в Ялте могут начать строить уже в этом году

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Проект школы на улице Тимирязева в Ялте отправили на экспертизу. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что на строительство школы выделена федеральная субсидия - более 838 млн рублей. В конце 2022 года по поручению главы Крыма Сергея Аксенова проект полностью переработали.

– Итак, школа «садится» на 16 тысяч 900 квадратных метров. Предусмотрены 3 корпуса: старшая и средняя - на 700 учащихся, младшая - на 400, административный корпус с обеденными залами, библиотеками, комнатами отдыха, актовым залом на 700 посадочных мест, спецкабинетами, техническими мастерскими, – написала Павленко.

Кроме того, проектом предусмотрены детские и спортивные площадки, отдельная зона с футбольным полем и беговыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площадки, а также площадка для занятий гимнастикой.

– Очень надеемся, что к строительству приступим уже в этом году, – добавил градоначальница.

Напомним, субсидия на строительство школы выделена в рамках государственной программы «Развитие образования». Чтобы ее получить, заявка от Ялты прошла конкурсный отбор и была одобрена Министерством просвещения Российской Федерации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50