В Ялте завершается первый этап капремонта самой большой школы

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте завершается первый этап капитального ремонта школы №11, которая является самой молодой и самой большой в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

Градоначальница отметила, что работы начались в июле в рамках федеральной целевой программы.

– По контракту продлятся до декабря. Но темп хороший, возможно и раньше, – отметила Павленко.

Глава администрации отметила, что актовый зал отремонтировали, и там идут репетиции. В школе ремонтируют баскетбольный и теннисный залы, а также бывший бассейн, который станет залом для единоборств. Это учреждение специализируется на кадетском образовании, а потому физподготовка – важнейшая составляющая.

– Параллельно идет ремонт и оснащение еще четырех кабинетов, переходов между блоками, мастерских, на очереди библиотека. Все делается из современных огнеупорных и антивандальных материалов, – подчеркнула глава администрации.

В здании укрепили основные несущие конструкции, заменили коммуникации, а также устранили течи, представлявшие собой многолетнюю проблему.

– Чтобы полностью исключить возможность дальнейшего протекания на ближайшей сессии из муниципального бюджета выделим 38 млн рублей на ремонт второй эксплуатируемой кровли, – заключила Павленко.

Напомним, проект школы на улице Тимирязева в Ялте отправили на экспертизу. На строительство выделена федеральная субсидия – более 838 млн рублей. В конце 2022 года по поручению главы Крыма Сергея Аксенова проект полностью переработали. Строительство может начаться уже в этом году.