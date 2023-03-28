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НовостиПроисшествия28 марта 2023 16:20

Крымчанка ранила мужчину ножом в живот и получила три года условно

Максимальное наказание за такое преступление – 10 лет лишения свободы
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Нина СОКОЛОВА

Фото: Нина СОКОЛОВА

Керченский городской суд признал 36-летнюю местную жительницу виновной в том, что она ранила ножом сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Женщина поссорилась с сожителем и вооружилась ножом. Крымчанка ударила мужчину в живот. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. На суде женщина объяснила, что ранила сожителя в ответ на оскорбление. Жительницу Керчи приговорили к трем годам лишения свободы условно. При этом максимальное наказание за такое преступление – 10 лет тюрьмы.