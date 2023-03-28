На дорогах Симферополя ловят должников

Фото: Мария АНАНОВА

В Симферополе сотрудники ГИБДД проводят операцию «Должник». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Профилактическое мероприятие стартовало в понедельник, 27 марта. Сотрудники ГИБДД проверяют, есть ли у водителей и пешеходов неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Полицейские советуют не затягивать с оплатой, поскольку при нарушении сроков, предусмотренных законодательством, придется заплатить вдвое больше. Кроме того, должникам грозит арест до 15 суток, либо же до 50 часов обязательных работ. Операция «Должник» будет проводиться по пятницу, 31 марта.