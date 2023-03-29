В Симферополе «Лада» сбила 30-летнего мужчину

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 28 марта, в Симферополе ВАЗ-21099 сбил 30-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 20.25. 22-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по улице Маршала Василевского в сторону Марка Донского. Легковушка сбила мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, хотя рядом был пешеходный переход. Пострадавшего увезли в больницу. Какие именно травмы получил мужчина, не сообщается.

– По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в полиции.