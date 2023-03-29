В Крыму дикорастущие тюльпаны Шренка расцветут в конце апреля

Тюльпаны Шренка. Фото: Максим Куташев/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крым настоящий рай для любителей цветов: вот-вот начнется Парад тюльпанов 2023, а чуть позже распустят бутоны дикорастущие тюльпаны на Керченском полуострове. В пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым» рассказали:

- В этом сезоне цветение тюльпанов Шренка в государственном природном заповеднике «Опукский» ожидается во второй половине апреля. Ориентировочно в 20-х числах.

В ведомстве напомнили, что для посещения Опука нужно взять пропуск, но оформить его на сайте ФГБУ «Заповедный Крым» можно будет только с 1 апреля 2023, сейчас же на Опуке сезон тишины, то есть туристов туда не пускают.

В ожидании цветения краснокнижных луковичных можно побаловать себя созерцанием их собратьев, выведенных селекционерами - в Никитском саду высадили свыше 200 сортов тюльпанов, всего 160 тысяч растений!

Кстати, из-за фото женщин с охапками крымских тюльпанов однажды разгорелся жуткий скандал.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50