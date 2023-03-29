Аксенов: большинство центральных улиц в Крыму привели в порядок

Фото: пресс-служба главы Крыма

Большинство центральных улиц в крымских муниципалитетах привели в порядок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, работа по благоустройству, вырубке сухостоя и озеленению продолжается. Глава Крыма отметил, что большинство центральных улиц уже привели в порядок.

– Но до идеала еще далеко, – добавил Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что муниципальные власти должны систематизировать работу в частном секторе. Аксенов также анонсировал контрольные выезды. Они начнутся в субботу, 1 апреля.

– Неисполнение поставленных задач повлечет за собой дисциплинарные взыскания, – заключил Аксенов.