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НовостиОбщество29 марта 2023 7:17

Аксенов: большинство центральных улиц в Крыму привели в порядок

Однако, по словам главы республики, до идеала еще далеко
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Большинство центральных улиц в крымских муниципалитетах привели в порядок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, работа по благоустройству, вырубке сухостоя и озеленению продолжается. Глава Крыма отметил, что большинство центральных улиц уже привели в порядок.

– Но до идеала еще далеко, – добавил Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что муниципальные власти должны систематизировать работу в частном секторе. Аксенов также анонсировал контрольные выезды. Они начнутся в субботу, 1 апреля.

– Неисполнение поставленных задач повлечет за собой дисциплинарные взыскания, – заключил Аксенов.