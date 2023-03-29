Константинов предложил «заморозить» участие россиян в международных соревнованиях

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя решение Международного олимпийского комитета, предложил «заморозить» участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Исполком МОК озвучил ряд рекомендаций для международных федераций. Они касаются возможного допуска российских спортсменов к соревнованиям. В частности, к выступлению советуют не допускать атлетов, связанных с вооруженными силами и органами национальной безопасности России, а также поддерживающих проведение СВО. В МОК заявили, что для контроля за соблюдением этих правил нужно создать особые комиссии.

Константинов назвал такое решение дискриминационным. Поэтому Госсовет подготовит обращение к Министерству спорта и Олимпийскому комитету Росии с предложением «заморозить» участие российских спортсменов в международных соревнованиях. По мнению руководителя парламента, это единственно возможное решение.

– Сохранять формальное участие в организации, которая системно унижает нашу страну и откровенно стимулирует наших спортсменов на предательство своей Родины, своего народа, политически и просто по-человечески недопустимо, – убежден Константинов.

Сам МОК председатель Госсовета назвал «филиалом вашингтонского госдепа». Константинов подчеркнул, что эта организация не сделала ничего для деполитизации международного спортивного движения. Глава парламента обвинил МОК в предательстве принципов олимпизма.

– Продолжение нашего участия в этой организации делает нас соучастниками преступления против спорта, совершаемого функционерами МОК.Необходимо бороться не только за спортивные результаты, но и отстаивать честь и достоинство своей страны, своих спортсменов. Делать это в рамках нынешнего МОК не представляется возможным, – убежден Константинов.

Председатель Госсовета предложил сосредоточиться на развитии спорта внутри страны, а также на организации соревнований с атлетами из стран, открытых к равноправному и честному сотрудничеству.

– Лучшие времена обязательно наступят. И мы обязательно вернёмся в олимпийское движение, очищенное от политиканства, грязных подтасовок и двойных стандартов! – заключил Константинов.