В Крыму призвали прекратить преследования православных на Украине

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

В Государственном Совете Крыма призвали прекратить преследования канонического Православия на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

– В последнее время террористический киевский режим перешел в массированную атаку на Украинскую Православную Церковь, – заявили в Госсовете.

По данным парламентариев, на Украине завели более 50 уголовных дел в отношении православных священников. Монахов обязали до 29 марта покинуть Киево-Печерскую лавру. В Госсовете подчеркнули, что священников и верующих повсеместно оскорбляют, а также подвергают всяческому давлению.

– Фактически на Украине развязаны целенаправленные, организованные и координируемые властью гонения на каноническое Православие, что грубо нарушает универсальный принцип свободы совести, закрепленные Конституцией Украины права и свободы граждан этого государства. По сути, речь идет о насильственном принуждении людей к смене своей конфессиональной и цивилизационной идентичности, – убеждены депутаты.

В Госсовете опасаются, что следующим шагом киевского режима станет массовое уничтожение людей по конфессиональному, этническому, а также культурно-лингвистическому принципу. Депутаты заявили, что не могут безучастно наблюдать за происходящим на Украине, поскольку над людьми нависла угроза настоящего геноцида.

– Призываем все международные организации, не на словах, а на деле осуществляющие правозащитные функции, всех православных верующих и иерархов всех православных церквей, всех людей доброй воли, не разучившихся отличать Добро от Зла, сплотиться и объединить свои усилия для того, чтобы остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу, – говорится в заявлении Госсовета.

В парламенте подчеркнули, что расправа над православными станет ужасным преступлением не только непосредственных исполнителей, но и тех, кто мог, но не захотел его предотвратить.