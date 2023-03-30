Погода на 30 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов

В Симферополе облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 марта на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +4°…+5°, западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Алуште +3°…+4°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +4…+5°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Керчи +3…+4°, западный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +5…+7°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +2…+4°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +4…+5°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Армянске +4…+5°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +3…+4°, западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +8…+10°.
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