НовостиОбщество 29 марта 2023 22:03

Погода на 30 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 30 марта 2023 года в Крыму и Севастополе