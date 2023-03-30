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НовостиОбщество29 марта 2023 22:03

Погода на 30 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 30 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе облачно с прояснениями.

В Симферополе облачно с прояснениями.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 марта на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +4°…+5°, западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Алуште +3°…+4°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +4…+5°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Керчи +3…+4°, западный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +5…+7°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +2…+4°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +4…+5°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске +4…+5°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +3…+4°, западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+10°.

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