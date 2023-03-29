Голосование за объекты благоустройства в Крыму начнется 15 апреля

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С 15 апреля в Крыму начнется голосование за объекты, которые благоустроят в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе председателя Совета министров республики.

Крымский премьер рассказал, что запущена общефедеральная рейтинговая платформа za.gorodsreda.ru. Само голосование начнется 15 апреля. Принять в нем участие могут крымчане старше 14 лет. Они могут высказать свое мнение о благоустройстве общественных пространств, расположенных в Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе и Ялте.

– Те проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год, – отметил Гоцанюк.