Назван возраст погибших в смертельном ДТП с поездом в Джанкойском районе

Фото: Следком по Крыму и Севастополю

Расследование уголовного дела после смертельного ДТП с поездом в Джанкойском районе продолжается. Напомним, вечером 28 марта около села Вольное поезд «Севастополь-Санкт Петербург» столкнулся с автомобилем Skoda.

- В результате трагедии погибли водитель и пассажиры такси - жительница села Вольное и двое ее дочерей в возрасте 13 и 18 лет, - сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Как установили следователи, 59-летний житель Армянска работал таксистом. Он получил заказ через мобильное приложение и забрал пассажиров в селе Вольное, чтобы отвезти в Джанкой. Мужчина подъезжал к железнодорожному переезду на 1388 километре перегона «станция Урожайная - станция Отрадная» и выехал на пути, несмотря на то, что звучали запрещающие сигналы светофора. В итоге в правую боковую часть авто SKODA OKTAVIA врезался поезд.

После ДТП было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238, ч.5 ст.264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц).

- Проведен осмотр территории с применением криминалистической техники, локомотива и автомобиля, регулируемого переезда железнодорожного полотна, составлена схема происшествия, назначены экспертизы, получены показания очевидцев происшествия, родственники погибших признаны потерпевшими, - уточнили в Следкоме.

Железнодорожное сообщение уже восстановлено.

По данным следствия, на переезде неоднократно происходили ЧП. В рамках уголовного дела следователи изучат статистику травмирования граждан и дадут оценку действиям уполномоченных служб по обеспечению безопасности на переезде.