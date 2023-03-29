В Симферополе 30 марта отключат электричество на 30 улицах и 2 переулках

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

30 марта в Симферополе отключат свет в отдельных районах. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 30 улиц, 2 переулка, площадь и бульвар. Перебои в электроснабжении столицы республики произойдут из-за ремонтных работ.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

бульвар Ленина, 6-22, 7-15/1;

улица Проездная, 2-10, 3-11;

улица Гагарина, 4;

площадь Привокзальная, 1, 3;

улица Проездная/бульвар Ленина, 1/20;

переулок Большевика Шаталова, 2-20 ;

переулок Багажный, 2-10, 1-7;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12, 1-11;

улица Пасечная, 2-12, 1-11;

улица Северная, 4-12, 1-11;

улица Сотовая, 2-12, 1-11;

улица Счастливая, 2-10, 1-17;

улица Николаевская, 4, 1А-13;

улица Трудовая, 4-12, 1/3-13;

улица Волочаевская, 30-76, 25-55;

улица Кечкеметская, 128-168 , 109А-115 ;

улица С. Лазо, 2-40, 3-23;

улица Полюсная, 6-36, 1-15;

улица Хабаровская, 2-28, 1-23;

улица Панфиловцев, 2-36, 1-35;

улица Сельвинского, 96-100;

улица Межевая, 4-32, 3-39;

улица Огородная, 2-16, 1-17;

улица Запрудная, 1-7;

улица Приусадебная, 2-18, 1-19;

улица Б. Куна, 43,

улица Ясная, 37;

улица Караимская, 2-28, 11-17;

улица Крылова, 16-32; 3, 17-33;

улица Турецкая, 30;

улица Севастопольская, 24;

улица Чехова, 17-23.

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