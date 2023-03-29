В Крыму разработали робота – ассистента хирурга

Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

Ученые Крымского федерального университета разработали робота-ассистента хирурга. Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу вуза.

Один из авторов разработки, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ Юрий Сосновский отметил, что робот заменяет третьего члена операционной бригады. Он может удерживать фиксаторы операционного поля, специальные крючки-ранорасширители, эндоскопические камеры, а также другие элементы.

– Задача разработки устройства была поставлена медиками. Управление роботом осуществляется с помощью педали, – рассказал ученый.

При этом робот также оснащен голосовым интерфейсом. С его помощью машина уведомляет врача о фиксации подвижного сустава или его перенастройке. Ученые собираются улучшить характеристики робота-ассистента. В частности, сотрудники КФУ планируют настроить систему распознавания голосовых команд и увеличить количество степеней свободы.

Разработку протестируют специалисты Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского.