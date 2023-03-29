В Феодосии завершается реставрация галереи Айвазовского

Фото: «Крымская газета»

В Феодосии заканчивается реставрация картинной галереи имени Айвазовского. Об этом пишет «Крымская газета».

В ходе работ мастера использовали материалы, которые применялись при жизни художника. Речь идет о дереве, стекле, мраморе и меди. Рабочие уложили более 700 квадратных метров черепицы, которая является точной копией той, которая лежала там раньше. Ожидается, что этот материал прослужит не меньше века.

«Новодел» из гипсокартона на потолках заменили классической лепниной. Кроме того, рабочие установили стеклянный фонарь, и выставочный зал будет залит естественным светом.

– Сейчас выполняются окончательные работы – въездная группа, новые ворота, которые были при Айвазовском, ограждение кованое, – рассказал представитель компании-подрядчика Александр Леденев.

В настоящее время также ведется финальная отделка колонн по ограждению. Кроме того, рабочие благоустроили прилегающую территорию.

Работы в галерее стартовали в 2021 года. Подрядчик обнаружил грунт, насыщенный водой. Поэтому было принято решение дополнительной гидроизоляции здания. Ожидается, что реконструкция галереи завершится к 30 апреля. После этого еще несколько месяцев уйдет на перенос и развешивание картин, настройку системы безопасности и климат-контроля для сохранности полотен.