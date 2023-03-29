Депутат горсовета Щелкино погиб в ходе спецоперации

Виталию Костенко было 40 лет. Фото: Владимир Загребельский/Tg

В ходе спецоперации погиб депутат городского совета Щелкино Виталий Костенко. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Загребельский.

- С глубокой скорбью сообщаю, что 22 марта при выполнении задач по проведению специальной военной операции на территории Украины, Виталий Костенко, младший сержант – погиб, - написал Загребельский у себя в Telegram.

Виталию Костенко было 40 лет. Он возглавлял постоянную депутатскую комиссию по вопросам охраны прав и свобод граждан, законности и правопорядка, депутатской этики, защиты населения и территории от ЧС.

Кроме того, был руководителем общественной организации «Союз ветеранов народного ополчения Крыма» в Щелкино.

О дате похорон Виталия Костенко не сообщается.

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