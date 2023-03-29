Фото: Олег Крючков/telegram

Вечером в среду крымчан снова взбудоражила новость о том, что на полуостров вновь прилетел украинский беспилотник. Жителей полуострова интересует, что произошло в Симферопольском районе 29 марта 2023. Разъяснение дали местные власти.

- В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь, советник главы республики Олег Крючков сообщил, что враги пытались нанести удар по координатам. По его словам, отработала радиоэлектронная борьба. - Такая история была пару недель назад. Скорее всего, «Стриж», - написал Олег Крючков в телеграм-канале.

«Стриж» - разведывательный беспилотник, разработанный в советские годы в КБ им. Туполева.

Это уже не первая атака украинских беспилотников на Крым. Так, вечером 20 марта украинские БПЛА атаковали север Крыма. Система ПВО сработала в Джанкое в районе 22:00. Как сообщили позже, аппараты были начинены шрапнелью и взрывчаткой. Обломки упали на жилое здание, техникум и магазин. У зданий повреждены кровли. Кроме того, треснуло стекло у машины. Пострадал во время атаки беспилотников местный военнослужащий. 33-летний Константин в это время выгуливал собаку, он госпитализирован с травмами.