Пьяный водитель, который сбил нетрезвого пешехода в Севастополе, пойдет под суд

Мужчина находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Севастопольская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 53-летнего водителя, который сбил пешехода у поселка Кача. По данным следствия, ДТП произошло в июле прошлого года. Двигаясь за рулем автомобиля в сторону села Орловка, мужчина наехал на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.

- При этом и водитель, и пешеход находились в состоянии опьянения,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Мужчина-пешеход получил серьезные травмы. Против водителя завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Дело направлено в суд.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50