В Крыму назвали лучшее время для посещения Парада тюльпанов 2023

Тюльпаны - красивы и изящны. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма в предвкушении официального открытия Парада тюльпанов 2023. В пресс-службе Никитского ботанического сада рассказали, что больше всего раскрывшихся бутонов будет в середине апреля.

На вопрос пользователей соцсети о том, когда ожидается самое пышное цветение, был получен лаконичный ответ: 10-20 апреля.

Вся закавыка в погоде. На полуострове прохладно, а растениям нужно тепло, чтобы предстать перед гостями во всей красе.

- Лучше всего, если температура воздуха будет днем в пределах плюс 15 градусов, - рассказала заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ Вера Зыкова.

На главной клумбе Парада тюльпанов 2023 растут ранние, средние и поздние сорта луковичных. Период цветения одного растения около двух недель.

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