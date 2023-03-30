МЧС: Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: Дмитрий СТЕШИН

Керченская паромная переправа возобновила работу утром 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– По состоянию на 05:30 30 марта движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Паромное сообщение приостановили в ночь на 29 марта из-за сильного ветра. Днем в среду в очереди на переправу со стороны Кубани скопилось более 270 автомобилей.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водители грузовиков пользуются паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

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