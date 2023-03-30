Минтранс РФ: Керченская паромная переправа 30 марта работает в штатном режиме

29 марта переправа не работала из-за непогоды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 30 марта Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 30 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 114 578 пассажиров, 91 393 единицы автотранспорта и 11 425 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 891 рейс, – говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта переправа не работала из-за сильного ветра. Днем в среду в очереди на переправу со стороны Кубани скопилось почти 300 автомобилей. Рано утром 30 марта паромное сообщение восстановили.

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