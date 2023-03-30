В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят около 400 машин

Переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

397 машин ожидают очереди на паромную переправу в Крым через Керченский пролив, сообщили в региональном оперштабе.

– С утра 30 марта на парковке в поселке Ильич находятся 397 машин. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы, – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта работа переправы была приостановлена из-за сильного ветра. Утром 30 марта паромное сообщение восстановили, сейчас переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. По данным оперштаба, за минувшие сутки паромы перевезли в Крым 67 автомобилей и 76 пассажиров.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к переправе. На сегодняшний день переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водители грузовиков пользуются паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 30 марта через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 114 тыс. пассажиров, более 91 тыс. единиц автотранспорта и свыше 11 тыс. ж/д вагонов.

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