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НовостиОбщество30 марта 2023 6:48

В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят около 400 машин

На месте работают волонтеры
Дмитрий Коренев
Переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет

Переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

397 машин ожидают очереди на паромную переправу в Крым через Керченский пролив, сообщили в региональном оперштабе.

– С утра 30 марта на парковке в поселке Ильич находятся 397 машин. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы, – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта работа переправы была приостановлена из-за сильного ветра. Утром 30 марта паромное сообщение восстановили, сейчас переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. По данным оперштаба, за минувшие сутки паромы перевезли в Крым 67 автомобилей и 76 пассажиров.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к переправе. На сегодняшний день переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водители грузовиков пользуются паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 30 марта через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 114 тыс. пассажиров, более 91 тыс. единиц автотранспорта и свыше 11 тыс. ж/д вагонов.

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