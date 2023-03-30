В Крыму за сутки выявили 84 новых случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в ковид-стационары Республики Крым госпитализировали 12 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 84 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 12 человек. Об этом утром 30 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 177 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрирован 214 414 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 206 784 человека выздоровели, 5 427 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 56 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы девять человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умер 1 человек в возрасте 57 лет, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находится 53 пациента, из них 47 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 17 человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 649 севастопольцев, выздоровели 97 805.

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