В Крыму за 60 миллионов рублей отремонтировали мост

Фото: Главное управления по реализации национальных проектов

В Крыму завершился капитальный ремонт моста, на эти цели выделили около 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

Объект находится на автодороге Советский – Пруды – Зыбино. Сооружение длиной более 27 метров привели в порядок в рамках дорожного нацпроекта. Мост построили в прошлом веке, и он уже давно нуждался в ремонте. Работы стартовали летом прошлого года.

Подрядчик заменил балки пролета, опорные части и переходные плиты. Компания также отремонтировала дорогу, нанесли разметку и выполнила целый ряд других работ

– Общий объем выделенных средств составил около 60 миллионов рублей, – отмечается в сообщении.