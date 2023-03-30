Автомобиль с людьми упал в Симферопольское водохранилище

Накануне вечером в Симферопольское водохранилище улетел легковой автомобиль. Фото: МЧС РК

Накануне вечером в Симферопольское водохранилище улетел легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о происшествии поступило в 23:12. На место была направлена дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе трех человек и одной единицы техники.

– По прибытии спасатели выяснили, что транспортное средство совершило падение с высоты 12 – 15 метров. В автомобиле находились водитель и пассажир, которые эвакуировались самостоятельно после падения транспортного средства. В медицинской помощи не нуждаются, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Облачившись в гидрокостюмы, спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились к автомобилю и извлекли из него документы и личные вещи. Дальнейшие действия велись сотрудниками полиции.

Напомним, в прошлом году спасатели достали легковушку со дна водоема села Фонтаны. Машина была обнаружена на глубине более шести метров в 50 метрах от берега.

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