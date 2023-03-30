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НовостиПроисшествия30 марта 2023 8:25

В Севастополе двум иностранцам грозит пожизненное заключение за наркоторговлю

Они собирались разместить запрещенные вещества в тайники
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

В Севастополе 31-летнего и 37-летнего жителей ближнего зарубежья обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, им грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Мужчины купили в теневом сегменте интернета оптовую партию наркотиков, которую хотели продать в Крыму. Запрещенные вещества иностранцы хранили в арендованном доме в Феодосии. Сообщники расфасовали наркотики на дозы, спрятали свертки в подушке и поехали в Севастополь. Там фигуранты собирались разместить запрещенные вещества в тайники. Однако их задержали полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК.

– В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигался один из наркосбытчиков, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 10 полимерных свёртков с кокаином, а также три полиэтиленовых пакета с «синтетикой»: мефедроном, МДМА и альфа-PVP, – рассказали в МВД.

В арендованном доме силовики нашли аналогичные наркотики, в том числе более 300 граммов мефедрона, что является особо крупным размером. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, иностранцам грозит пожизненное лишение свободы.

– Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – сообщили в МВД.