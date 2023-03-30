Афанасьев занял 52-е место в рейтинге глав российских городов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев занял 52-е место в рейтинге российских градоначальников за период с января по март 2023 года. Соответствующее исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, а второе – глава Казани Ильсур Метшин. Замыкает тройку лидеров глава администрации Сочи Алексей Копайгородский. Афанасьев занял 52-е место. Эксперты отмечают, что он руководит Симферополем почти год, и за это время многое поменялось. Так, завершилась реконструкция площади Ленина. Кроме того, было выполнено благоустройство придомовых и общественных территорий. При этом, по словам экспертов, есть и проблемы. В частности, речь идет о ремонте дорог.

– Но почему-то мне кажется, что и туда дойдет администрация. Тем более что город – живой организм. Он живет и развивается, как и потребности его жителей и гостей, – отметил журналист, политолог, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Сообщается также, что севастопольский губернатор Михаил Развожаев занял 27-е место.