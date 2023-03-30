Крымчанин пытался продать 49 грамм мефедрона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму 21-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Крымчанин стал участником преступной группы, которая занимается наркоторговлей. Молодой человек по указанию куратора, обвиняемый прибыл в малолюдный участок в селе Трехпрудное Симферопольского района. Фигурант вытащил из закладки 49 грамм мефедрона и положил в рюкзак, чтобы потом подать. Однако жителя полуострова задержали правоохранители.

– Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Симферопольский районный суд, – говорится в сообщении.