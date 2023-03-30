В Крыму приступили к севу раннего картофеля

Фото: Минсельхоз РК

Аграрии Крыма приступили к посадке раннего картофеля. Как сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук, засеяно уже 200 гектаров.

– Засеянная площадь на данный момент в два раза больше, чем за такой же период прошлого года, – цитирует Савчука Крымское информационное агентство.

В этом году в Крыму картофелем планируется засадить порядка 3,6 тысяч гектаров полей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50