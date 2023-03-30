Развожаев предупредил о громких звуках в Севастополе

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В четверг, 30 марта, в Севастополе будут уничтожать боеприпасов времен Великой Отечественной войны, и потому будут слышны громкие звуки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

По его словам, уничтожать боеприпасы начнут примерно с трех часов дня на полигоне в районе Кара-Кобы. Этим займутся сотрудники МЧС. Губернатор подчеркнул, что речь идет о большом количестве боеприпасов. Он добавил, что уничтожение этих предметов будет плановым.

– Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе все спокойно, – заверил Развожаев.

Ранее сообщалось, что 30 марта в Евпатории пройдут плановые учения силовых структур. Глава администрации города Елена Демидова предупредила, что, вероятнее всего, «будут слышны звуки».