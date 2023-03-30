Госсовет Крыма принял в первом чтении закон, позволяющий увольнять чиновников-иноагентов

Фото: Госсовет Крыма

29 марта Государственный совет Крыма принял в первом чтении поправки в республиканское законодательство, позволяющие увольнять чиновников со статусом иноагента.

– Закон о муниципальной службе дополняется положением, согласно которому трудовой договор с муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае приобретения этим служащим статуса иностранного агента, – цитирует «Крым 24» пресс-службу крымского парламента.

Кроме того, после принятия поправок юридическим и физическим лицам, учрежденным иностранными агентами, будет запрещено вносить пожертвования в депутатские избирательные фонды.

Напомним, в октябре прошлого года Госсовет Крыма разрешил национализацию имущества недружественных стран. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда украинских организаций, политиков и бизнесменов, связанных с киевским режимом. На данный момент известно, что под национализацию попало около 700 объектов, работа в этом направлении продолжается.

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