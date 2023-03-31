Погода на 31 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

В Севастополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 марта на Крымском полуострове пройдет относительно спокойно, потому что штормовое предупреждение потеряло свою актуальность.

- В пятницу сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью местами ожидается мокрый снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +9...+11°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 10-15 м/с., тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+9°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +9°…+10°, южный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +10…+11°, юго-западный ветер 6-10 м/с. Ясно.

В Керчи +9…+10°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +5…+10°, юго-западный ветер 5-10 м/с. Ясно.

В Черноморском +10…+12°, юго-западный ветер 6-9 м/с. Ясно.

В Джанкое +11…+12°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +10…+12°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +10…+11°, западный ветер 5-6 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +7…+9°.

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